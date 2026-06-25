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В Госдуме ищут способ вернуть россиян на родину

Никита Бородкин

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал установить льготы и преференции для русских, которые возвращаются на родину. Об этом сообщает News.ru.

В Госдуме ищут способ вернуть россиян на родину
© РИА Новости

Он напомнил, что сейчас около 20 млн этнических русских проживают за пределами России. Их, по мнению Миронова, необходимо возвращать. Он отметил, что указ президента РФ о репатриации уже принят, однако необходимо принимать дополнительные шаги.

«В эту сторону есть движение, принят указ президента РФ о репатриации. Во-первых, необходимо радикально переработать определение "соотечественник" и в целом принятый еще в 1999 году закон. Во-вторых, принять госпрограмму для возвращения русских на родину. Они должны получать льготы и преференции, а не приезжие, которым чужда наша культура и традиции», — заявил Миронов.

Он напомнил, что, по данным МВД, по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в РФ прибыло более 1,2 млн человек. Однако Миронов считает, что стоит уточнить, кто эти переселенцы по национальности и откуда они приехали.