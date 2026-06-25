В Госдуме ищут способ вернуть россиян на родину

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал установить льготы и преференции для русских, которые возвращаются на родину. Об этом сообщает News.ru.

Он напомнил, что сейчас около 20 млн этнических русских проживают за пределами России. Их, по мнению Миронова, необходимо возвращать. Он отметил, что указ президента РФ о репатриации уже принят, однако необходимо принимать дополнительные шаги.

«В эту сторону есть движение, принят указ президента РФ о репатриации. Во-первых, необходимо радикально переработать определение "соотечественник" и в целом принятый еще в 1999 году закон. Во-вторых, принять госпрограмму для возвращения русских на родину. Они должны получать льготы и преференции, а не приезжие, которым чужда наша культура и традиции», — заявил Миронов.

Он напомнил, что, по данным МВД, по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в РФ прибыло более 1,2 млн человек. Однако Миронов считает, что стоит уточнить, кто эти переселенцы по национальности и откуда они приехали.