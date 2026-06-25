Депутат Боярский: Apple "потеряла лицо", превращаясь в инструмент информационной войны

Удаление приложений VK из App Store является сознательным причинением неудобств российским пользователям. Американская корпорация Apple "теряет лицо", окончательно превращаясь в инструмент информационной войны, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны. Видимо, нам не могут простить наших цифровых успехов", - написал Боярский в своем канале в "Максе".

По его словам, действия компании вызывают уже не столько юридические вопросы, сколько глубокое человеческое разочарование. Боярский отметил, что основатель Apple Стив Джобс строил компанию на уважении к пользователям по всему миру, однако сегодня, по его мнению, компания "с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику".

Парламентарий обратил внимание, что ранее из App Store были удалены приложения российских банков и авиакомпаний, а теперь ограничения затронули сервисы для коммуникации и развлечений.

"Никаких адекватных оснований этому нет. Очевидно, что компания действует не по закону, а под воздействием политических мотивов", - подчеркнул глава думского комитета.

Ранее компания VK сообщила, что Applе без объяснений причин удалила ее приложения из своего магазина. В холдинге уточнили, что установленные приложения продолжат работать на устройствах Apple, однако пользователи не будут получать push-уведомления. VK также подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.