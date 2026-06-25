В России объяснили жесткое высказывание Лаврова по ОБСЕ

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего ОБСЕ «полумертвой структурой», отражает крайнюю степень деградации этой международной площадки, которая полностью утратила свой первоначальный смысл. Об этом в комментарии Рамблеру заявил политолог Алексей Мартынов. По его мнению, жесткая риторика главы МИД свидетельствует о том, что ситуация дошла до критической точки, когда дипломатический этикет уступает место констатации жестких фактов.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подверг резкой критике деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Министр признался, что лично он предпочел бы, чтобы Россия покинула эту структуру, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остается за президентом Владимиром Путиным. Лавров пояснил, что Москва продолжает участие в организации, так как это дает возможность публично и аргументированно отвечать на нападки оппонентов.

Политолог напомнил, что ОБСЕ создавалась на базе Хельсинкского заключительного акта 1975 года как важнейший инструмент поддержания баланса сил и нерушимости границ на европейском континенте. По его словам, организация успешно справлялась со своей миссией в конце XX века, урегулируя конфликты на постсоветском пространстве и в Югославии. Однако со временем вся архитектура европейской безопасности была разрушена, а сама организация превратилась в бюрократический инструмент Вашингтона.

Сегодня ОБСЕ деградировала. Примерно с середины нулевых годов структуры организации начали подминать под себя американцы. Соединённые Штаты стали полностью контролировать эту структуру бюрократически и использовать её в целях политического давления. Парламентская ассамблея ОБСЕ потеряла какой-либо вес и стала активно участвовать в русофобских программах. Хотя это нонсенс: Россия является не просто полноправным членом, мы до сих пор один из самых крупных финансовых доноров. То есть это банкет за наш счёт. Организация обросла разнообразной бюрократией и потеряла какой-либо смысл и значение. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт провел параллели с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), из которой Россия вышла после затяжного кризиса в отношениях. По мнению политолога, текущее взаимодействие Москвы с ОБСЕ во многом повторяет этот сценарий, когда российскую сторону лишают базовых прав, но при этом продолжают требовать финансового участия в работе институтов.

«Это точно такая же история, как и с другими подобными международными институтами — например, ПАСЕ, откуда Россия вышла после довольно напряжённой дискуссии. Тогда всё это становилось уже каким-то мазохизмом: когда вас там избивают, всячески лишают права голоса, оскорбляют, а вы ещё за это и платите. И то, что министр Лавров в несвойственной себе манере довольно недипломатично высказался по этому поводу, говорит о многом. Стало быть, его уже тоже до такой степени допекло, что он перестал ограничивать себя в выражениях».

Говоря о дальнейших перспективах участия России в организации и возможных решениях руководства страны, Мартынов подчеркнул, что кризис ОБСЕ — это часть глобального распада системы взаимных международных гарантий. Попытки Москвы выстроить равноправный диалог с Западом в 1990-х и 2000-х годах оказались иллюзией, а корень сегодняшних проблем был четко обозначен Владимиром Путиным еще в его знаменитой Мюнхенской речи 2007 года. Сегодня же, по мнению политолога, международные институты не могут функционировать, если нарушается их главный базовый принцип.

«Попытки перезагрузить эти структуры или вдохнуть в них новый смысл были. Но западные деятели посчитали, что это их личные инструменты, которые они полностью контролируют. А так международные организации не работают. Они эффективны только тогда, когда взаимодействие строится на равных, равноценных основаниях. Когда же всё идёт по принципу "ты деньги заплати, а мы сами тут решим, как над тобой издеваться" — это чистый мазохизм».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высмеяла желание ОБСЕ стать посредником по Украине.