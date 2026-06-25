Володин выразил соболезнования главе парламента Венесуэлы после землетрясения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесу Гомесу в связи с многочисленными погибшими и пострадавшими при землетрясении. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесу Гомесу в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, председатель ГД попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.