В Госдуме обвинили Apple в информационной войне

Apple нарушает международные хартии ООН и превращает толерантность в «фиговый листок». Американская корпорация «душит» российские продукты, так как намерена доминировать в цифровом пространстве. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Эти действия происходят без санкций в одностороннем порядке. Компания Apple просто действует, им в этом смысле закон не писан. Хотя вообще-то существуют хартии всевозможные, в ООН подписанные, которые обязались все соблюдать, что обмен информацией, доступ к банковским услугам будет. Всё это в одностороннем порядке нарушается. Это информационная война. Apple в ней участник, а не сторонний нейтральный наблюдатель. Они ведут себя дискриминационно, дискриминируют в данном случае по принципу страновой принадлежности. Вся их демократичность и толерантность — фиговый листок. Также это определённая конкурентная вещь. Россия развивает цифровой суверенитет. И в каких-то вещах мы опережающие, те же самые маркетплейсы, доставки, образовательные приложения, связанные с безопасностью цифровой. Они просто душат, они хотят быть монополистами в цифровой среде».

Ранее VK сообщили, что Apple удалила приложения компании в одностороннем порядке без предупреждений. Действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.