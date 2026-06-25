Минюст предлагает разрешить третейским судам арестовывать имущество

Заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын предложил разрешить третейским судам арестовывать имущество в качестве наложения обеспечительных мер. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Третейский суд - он такая структура, которая должна ускорить решение бизнес-споров в минимально короткие сроки. Вот у нас есть семь арбитражных учреждений, на наш взгляд, что необходимо? Ну, первое - это обеспечительные меры. Потому что все мы знаем, что если есть спор, нужны обеспечительные меры. И нужно предусмотреть механизм их принудительного исполнения", - сказал он.

По словам замглавы Минюста, это нововведение предполагается ввести с 2027 года.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит 24-26 июня. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЮФ.