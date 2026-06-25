Европа выбрала путь, который далек от концепции реальной безопасности на Евразийском континенте. ЕС строит «все что угодно», только не систему безопасности, рассказал посол по особым поручениям МИД России, пишет РИА Новости.

«Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности», — заявил о большой ошибке ЕС дипломат.

По его словам, своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников. Также Трофимов уточнил, что концепция евразийской безопасности, предложенная РФ, не противоречит тому, что выдвигают другие государства. Россия готова обсуждать концепцию и открыта к диалогу.

Ранее сообщалось, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, все стараются как можно глубже вмешаться в конфликт на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».