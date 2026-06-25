Слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам на базе стамбульских договоренностей могут иметь некоторый резонанс, но ни Киев, ни Запад мира не хотят. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, после заявления российского президента могут даже появиться словесные обещания о том, что "надо бы договариваться", а также может появиться переговорщик от Евросоюза. Азаров добавил, что не испытывает оптимизма по поводу желания Запада прийти к миру. 23 июня Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. В этот же день постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения.

Он заявил, что "протянутая рука Киева повисла в воздухе" и терпение страны "не безгранично". Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.