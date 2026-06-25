Грушко: Россия нужны надежнейшие гарантии безопасности

России для достижения устойчивого мира с Украиной необходимы "надежнейшие гарантии безопасности". Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко в беседе с газетой "Известия".

"Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос", — сказал Грушко.

На прошлой неделе газета Economist со ссылкой на источники сообщила о возобновлении неофициальных переговоров между РФ, Украиной и США. По ее данным, одна из обсуждаемых идей — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Россия вряд ли предпримет какие-либо шаги до октября, когда она, возможно, захочет оказать президенту США поддержку перед выборами — "и получить что-то взамен".