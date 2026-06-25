Песков: Россия примет юридические меры, если Британия продаст нефть с танкера

Судебные механизмы при их наличии задействуют максимально в случае, если Великобритания продаст нефть с танкера Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто её будет приобретать», — сказал Песков.

Ранее газета The Telegraph писала, что власти Великобритании рассматривают возможность продажи почти 100 тыс. тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства планируют направить на военную помощь Украине.