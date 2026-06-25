США модернизируют ядерную триаду под предлогом продвижения РФ и Китая

Американская сторона усилила модернизацию своей ядерной "триады", связав это с якобы военно-ядерным продвижением России и Китая. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. — "Газета.Ru") сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация [президента США] Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной "триады" — наземного, подводного и воздушного компонентов", — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Вашингтон планирует в течение 10 лет выделить как минимум $1 трлн на реализацию данной программы. По словам Гатилова, в том числе "мероприятия по обновлению" затронут испытательный полигон в штате Невада. США потратят на это $350 млн. Как отметил постпред РФ при всемирной организации, Национальное агентство по ядерной безопасности Соединенных Штатов объявило, что соответствующая деятельность направлена на улучшение качества проводимых на полигоне экспериментов.

В ведомстве утверждают, что эти эксперименты не представляют собой полноценные ядерные испытания и необходимы лишь для поддержания надежности американского ядерного арсенала.

"Однако на фоне заявлений Трампа о том, что США намерены возобновить ядерные испытания малой мощности в ответ на, мол, аналогичные действия Москвы и Пекина, в истинных целях невадского полигона волей-неволей приходится усомниться", — подчеркнул Гатилов.

23 июня президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками ряда вузов страны. Во время мероприятия он рассказал, что российская ядерная "триада" последовательно модернизируется. При этом данный процесс происходит в соответствии с государственной программой вооружений.