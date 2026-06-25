В ГД предложили включить сайты социально ориентированных НКО в белые списки

Сайты социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) необходимо включить в так называемые белые списки. Письмо с таким предложением министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву направил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев, текст есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность расширения действующего перечня ресурсов <…> белого списка путем включения в него официальных сайтов и интернет-ресурсов некоммерческих организаций, включенных в установленном порядке в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", - говорится в документе.

Гусев напомнил, что сегодня в белые списки уже включены государственные информационные системы, портал "Госуслуги", сайты органов власти, банковские и платежные сервисы, маркетплейсы, навигационные сервисы, СМИ. Однако, по мнению депутата, должен сохраняться доступ к ресурсам организаций, оказывающих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь.