Медведев: РФ подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русскоязычных
Россия подаст в Международный суд ООН жалобу на страны Балтии из-за нарушения прав русскоговорящих граждан. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС. Он отметил, что право на подачу подобной жалобы предусмотрено Международной конвенцией 1965 года.
По его словам, досудебный этап был завершен в конце мая, жалобы в Международный суд будут поданы "скоро".
В мае российский МИД заявлял, что неоднократно пытался урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией во вопросу отношения к русскоязычному населению при помощи переговоров, однако это не дало результатов.