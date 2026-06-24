Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в наши дни пребывает при смерти и не отвечает тем целям, ради которых создавалась. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Gaggle сделал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Эта организация, мягко говоря, находится в полумертвом состоянии или в состоянии летаргического сна - как хотите это называйте", - констатировал дипломат. "Но в действительности она не соответствует ни своему названию, ни тем задачам, которые были возложены на нее с самого начала", - подчеркнул Полянский, указав на то, что ОБСЕ не оправдала возложенных на нее значительных надежд.

Российский постпред отметил, что в настоящее время ОБСЕ - это организация, в названии которой фигурируют слова "безопасность" и "сотрудничество", однако в действительности эта организация целиком монополизирована ЕС и НАТО. Как добавил Полянский, страны Запада стремятся задействовать ОБСЕ "как рычаг давления, как еще один инструмент своей гибридной войны против России".

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что дети из России почти каждый день оказываются под ударами укронацистов, но в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша, посвященного детям и военным конфликтам в минувшем году, этот факт игнорируется.