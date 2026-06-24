России следует покинуть Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, глава внешнеполитического ведомства сделал ряд заявлений по текущей повестке на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Это решать президенту [России Владимиру Путину], но я бы точно вышел из этой организации», — признал Лавров.

Министр пояснил, что накануне обсудил вопрос о выходе страны из организации с замглавы МИД РФ Александром Грушко.

Лавров уточнил, что выступает за выход России из ОБСЕ, при том, что членство в организации имеет и определенные плюсы особого характера.

«Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего», — констатировал глава МИД.

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Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, в свою очередь, отметил, что организация не соответствует ни своему названию, ни тем задачам, которые были возложены на нее с самого начала.

По его словам, ОБСЕ целиком монополизирована ЕС и НАТО, западные страны используют ее как как рычаг давления, как еще один инструмент своей гибридной войны против России.

Ранее Лавров сообщил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием. Он напомнил, что специальная мониторинговая миссия организации на Украине не реагировала на ежедневные нарушения Минских соглашений со стороны ВСУ и нацбатальонов.

Министр рассказал также, что после прекращения деятельности миссии вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР, их участие в сборе разведданных в интересах ВСУ и нацбатальонов.