Сенатор Карасин заявил об усилении позиций парламентской дипломатии

Последние годы российские парламентарии активно налаживают связи с теми международными структурами и странами, которые готовы к контактам с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала «Вместе-РФ» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Он напомнил, что отношения Москвы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Совета Европы рухнули и произошло это не по вине России.

«Мы обсудили очень детально, что нужно сделать внутри нашей страны между парламентскими, государственными структурами, каким образом построить работу на будущее, где сфокусировать основное внимание, и подтвердили то, что было уже неоднократно заявлено нашим президентом: что надо в основном делать ставку на общение с теми, кто воспринимает нас как перспективных партнеров», — сказал Карасин.

По его словам, это страны Глобального Юга, Азии, Африки, Латинской Америки, а также такие объединения, как ШОС, ОДКБ, и структуры СНГ.