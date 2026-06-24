Европейские страны не намерены ослаблять поддержку Украины. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Handelsblatt.

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«Послание России заключается в том, что Украина остается сильной, поддержка Европы не ослабевает», — заявил политик.

В Германии обратились с резким призывом к Мерцу касательно России

При этом Мерц выразил надежду на «скорые переговоры» об урегулировании украинского кризиса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. Он указал на то, что европейские лидеры ставят Москве условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев, обвиняя российскую сторону в якобы нежелании вести диалог.