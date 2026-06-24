Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение достоверность недавних публикаций в украинских СМИ. По его словам, информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал согласие Владимиру Зеленскому на нанесение ударов в глубину российской территории, не соответствует действительности. Министр назвал эти сообщения попыткой выдать желаемое за реальность. Об этом Сергей Лавров заявил, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Поводом для заявления Лаврова стала статья в издании «Киевская правда», которая со ссылкой на анонимный источник утверждала, что после встречи в Эвиане американский лидер одобрил ужесточение санкций, усиление военного давления на Россию и разрешил бить по целям в глубине страны.

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«Я не думаю, что это соответствует действительности. Им хочется выдавать желаемое за действительное», - подчеркнул российский министр.

Лавров обратил внимание на то, что подобные утечки информации через анонимные источники регулярно появляются в западных и украинских медиа, но, как правило, не находят официального подтверждения. Он отметил, что Москва внимательно следит за заявлениями официальных лиц, а не за публикациями, основанными на слухах и инсайдах, которые часто оказываются инструментом информационного давления.

Министр также напомнил, что Россия продолжает исходить из того, что любые решения о поставках оружия и разрешении на его применение являются прерогативой суверенных государств, однако их последствия ложатся на плечи всех сторон конфликта. В этом контексте он призвал не поддаваться на провокации и не воспринимать подобные вбросы как руководство к действию.

В заключение Лавров подчеркнул, что российская дипломатия готова к диалогу, но только на основе фактов и взаимного уважения, а не на основании анонимных источников и медийных спекуляций. Он выразил надежду, что западные партнёры, включая США, будут более ответственны в своих публичных заявлениях и не будут создавать почву для неверных интерпретаций и эскалации напряжённости.