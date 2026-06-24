Набиуллина впервые после болезни посетила мероприятие с участием Путина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в совещании по развитию авиационной отрасли, которое президент РФ Владимир Путин провел в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Это второе публичное появление Набиуллиной после ее болезни. Ранее глава Банка России пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно принимает участие в ключевых дискуссиях, а также не присутствовала на совещании президента с членами правительства 10 июня.

Впервые после больничного Набиуллина появилась на публике 19 июня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке. В ответ на вопрос журналиста о своем «длительном отсутствии» она заявила, что у нее была простуда, и она «некоторое время потеряла голос». Глава ЦБ выразила благодарность всем, кто беспокоился о ее здоровье.

24 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова» осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Экскурсию для главы государства провели генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.