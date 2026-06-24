Медведев: попытки организовать ангажированные судилища против РФ могут привести к войне
Попытки исполнить решения МУС против руководства России, а также организовать другие ангажированные судилища против Москвы могут привести к войне при худшем раскладе.
Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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"При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений может привести к войне. В прямом смысле этого слова. Как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьезностью", - отметил он, говоря о деятельности МУС.