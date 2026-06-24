Попытки исполнить решения МУС против руководства России, а также организовать другие ангажированные судилища против Москвы могут привести к войне при худшем раскладе.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Песков оценил текущий миропорядок неожиданной фразой