Медведев: перед человечеством стоит "гамлетовский" вопрос по международному праву

"Гамлетовский" вопрос о бытии международного права сейчас стоит перед всем человечеством после фактического крушения юридической фикции о суверенном равенстве всех государств - от крошечных до великих.

Это отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Не превратилось ли в современном мире это равенство в фикцию? - задумался Медведев. - Думал ли о равенстве Белый дом, когда отдавал приказ о похищении главы Венесуэлы из Каракаса? Или начинал ничем не спровоцированные действия против Ирана с убийством его лидера?". "Примеры этому постоянно множатся, и я недаром оговорился о том, что этот год подкинул очень такие серьезные примеры тому, насколько сегодня нарушаются эти постулаты", - заметил он. "Нам волей-неволей приходится вообще задавать себе почти гамлетовский вопрос: "Быть или не быть международному праву?" А если "быть" - то какой смысл нужно в него вкладывать? - задался вопросом зампред СБ РФ. - Суверенное равенство сторон международного права, когда хаос и насилие для миллионов людей стали новой кошмарной реальностью из-за фактического неравенства государств".

Медведев напомнил о вехах международного права, наподобие Вестфальской, Венской, Ялтинской систем, каждая из которых была "попыткой нащупать баланс и утвердить равенство государств в новых условиях".