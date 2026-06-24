"Съехавшие с катушек": глава ЦИК дала оценку противникам России

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду дала резкую оценку действиям противников России.

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По её словам, они перешли все границы и теперь целенаправленно совершают теракты против мирных жителей.

«Наши враги уже бьют по всему, что только можно. Они просто перешли к террору гражданского населения», - заявила глава избирательного органа.

Комментируя складывающуюся обстановку, Памфилова подчеркнула, что Центризбирком принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в ходе предстоящей избирательной кампании. Особое внимание уделяется защите как традиционных участков для голосования, так и системы дистанционного электронного волеизъявления. Несмотря на возможные проблемы со связью, организация должна работать без сбоев, заверила она.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным, который назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Помимо думской кампании, в единый день голосования пройдут прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах.

Всего в ЕДГ-2026 запланировано проведение более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. В ходе них предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Масштаб предстоящего голосования требует повышенного внимания к организации процесса, особенно в условиях сохраняющихся внешних угроз.

Памфилова также напомнила, что, несмотря на сложную ситуацию, избирательная система должна функционировать максимально прозрачно и открыто. Она выразила уверенность, что россияне проявят гражданскую активность и примут участие в выборах, которые определят вектор развития страны на ближайшие годы. Ранее президент неоднократно подчёркивал, что выборы в Госдуму являются ключевым элементом демократического процесса в России.