Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники

Президент России Владимир Путин в среду, 24 июня, приехал в Жуковский, где на территории ЛИИ имени М. М. Громова осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

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Глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман проводят экскурсию российскому лидеру.

Позднее глава государства проведет совещание по развитию авиации, пишет ТАСС.

7 мая глава корпорации госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году планируется нарастить ежегодный выпуск импортозамещенных самолетов Ил-114-300 до 20 штук, Ту-214 — до 10–20 экземпляров, SJ-100 — до 20 и МС-21 — до 36.

17 апреля первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что многофункциональный истребитель Су-35С, который относится к поколению 4++, продолжает удерживать лидирующие позиции среди боевых самолетов своего класса. Он подчеркнул, что пилоты высоко оценивают летно-технические возможности Су-35С.