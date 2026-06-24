Лавров предупредил об опасном сценарии на Украине

Предложение Запада ввести стабилизационные войска на Украину после окончания конфликта приведет к созданию новой Берлинской стены. С таким предупреждением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Стабилизационные силы — суть, ядро тех гарантий, которые Европа собирается дать Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — указал дипломат.

Лавров назвал ложными слухи о тайном распоряжении Трампа

Лавров подчеркнул, что Россию не устраивает такой сценарий после окончания боевых действий.

Ранее Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине.

В декабре 2025 года министр заявлял, что европейские миротворцы на Украине сразу станут законной военной целью России.