Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обозначил новую линию Москвы в отношении Европейского союза. По его словам, Россия сохраняет готовность к диалогу с Брюсселем, но лишь при одном условии - если европейские политики начнут выдвигать конструктивные и реалистичные предложения. В противном случае любые разговоры теряют смысл.

«Если у Европы вдруг возникнут действительно конструктивные идеи, то, возможно, мы будем готовы послушать. А когда выслушаем, будем делать вывод, подходит это или нет», — отметил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что в некоторых европейских странах происходят кадровые перестановки, и это может повлиять на тональность будущих контактов. Однако окончательное решение о том, принимать ли предложения всерьёз, будет приниматься исключительно исходя из национальных интересов России.

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Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Москва больше не может позволить себе рассчитывать на обещания или ожидания со стороны Европы. «Полагаться хоть в чём-то на обещания или ожидания Европы мы уже не имеем права», - заявил министр. Это заявление фиксирует окончательный разрыв с прежним подходом, когда российская сторона допускала возможность компромиссов в надежде на взаимность.

Выступление Лаврова прозвучало на фоне многолетнего охлаждения отношений между Россией и ЕС, связанного с санкционной политикой и военно-политическим противостоянием вокруг Украины. Ранее президент Владимир Путин также высказывался о возможной роли Евросоюза в урегулировании конфликта, однако подчёркивал, что ЕС не может быть нейтральным посредником из-за прямой поддержки Киева.

Новая риторика российского МИД означает, что Москва переходит к более прагматичной и самодостаточной модели поведения, не предполагающей авансов в адрес европейских партнёров. Контакты не исключены, но их содержание и результативность будут зависеть исключительно от реальных шагов Брюсселя, а не от деклараций. «Мы знаем, как следует решать наши задачи», — резюмировал Лавров, дав понять, что Россия рассчитывает только на собственные силы.