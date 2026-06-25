МИД РФ анонсировал визит в Москву кандидата на пост генсека ООН из Гайаны

Постоянный представитель Гайаны при Организации Объединенных Наций (ООН) Каролин Родригес-Биркетт, которая является кандидатом на пост нового генсека ООН, приедет на следующей неделе в Москву. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов в интервью "Вестям".

"К нам с визитом приезжали все кандидаты. Мы ждем еще уважаемого постпреда Гайаны на следующей неделе", - сказал он.

Как отметил Алимов, всех кандидатов принимает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Процесс непосредственного выбора генсека ООН намечен на конец июля. Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

В настоящее время в качестве официальных кандидатов, помимо Родригес-Биркетт, называются генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-глава Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.