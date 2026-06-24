Эрдоган положительно оценил слова Путина о переговорах с Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта.
Комментируя готовность Москвы к диалогу на базе прошлых соглашений, он назвал этот шаг конструктивным, передает ТАСС.
«Очень положительное», – охарактеризовал турецкий лидер заявление президента России Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов.
Накануне президент России Владимир Путин обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.
Путин рассказал, что интересует РФ в ситуации с Украиной
В апреле Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать встречу на высшем уровне.
Позднее глава государства призвал западные страны к скорейшему возвращению к переговорному процессу.