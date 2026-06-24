Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Комментируя готовность Москвы к диалогу на базе прошлых соглашений, он назвал этот шаг конструктивным, передает ТАСС.

«Очень положительное», – охарактеризовал турецкий лидер заявление президента России Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне президент России Владимир Путин обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.

Путин рассказал, что интересует РФ в ситуации с Украиной

В апреле Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать встречу на высшем уровне.

Позднее глава государства призвал западные страны к скорейшему возвращению к переговорному процессу.