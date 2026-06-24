Лавров: Зеленский натужно требует переговоров, помыкая всей Европой

Владимир Зеленский сейчас натужно требует переговоров с Россией, при этом помыкая всей Европой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Лавров указал, что украинская сторона ранее не реагировала на предложения РФ, а осенью прошлого года даже заявила, что в переговорах она больше не заинтересована.