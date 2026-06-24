Лавров: Зеленский натужно требует переговоров, помыкая всей Европой
Владимир Зеленский сейчас натужно требует переговоров с Россией, при этом помыкая всей Европой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Лавров указал, что украинская сторона ранее не реагировала на предложения РФ, а осенью прошлого года даже заявила, что в переговорах она больше не заинтересована.
"Поэтому сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов, когда и он, и вся верхушка, все правительство Украины заявляли: "Никаких переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным". Зеленский где-то даже произнес, что компромисс для Украины будет заключаться уже в том, чтобы Путина оставить в живых, почитайте. Этот человек [Зеленский] сейчас руководит всей Европой, а хочет еще и Соединенными Штатами руководить", - отметил министр.