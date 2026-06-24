В России назвали условие для завершения конфликта на Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условие для завершения конфликта на Украине, связав перспективы установления мира с продвижением российских войск. Его слова передает «Газета.Ru».

По мнению российского сенатора, по мере развития наступления Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будет появляться больше шансов для дипломатического решения вооруженного конфликта.

«Я думаю, что главный наш ответ — на полях сражений, где мы успешно шаг за шагом преодолеваем все линии обороны врага. Шансы [на урегулирование конфликта] будут появляться по мере дальнейшего наступления наших войск. Жизнь сама заставит Украину искать мира любой ценой», — обозначил Джабаров.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СВО скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы. Речь шла, в частности, о договоренностях, достигнутых в Анкоридже.