Лавров прокомментировал передачу Киеву доходов от активов России

Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

«Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

"Размениваться не будем": Лавров поставил ультиматум Западу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.