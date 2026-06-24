Европейский союз придерживается абсолютной несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Министр прокомментировал слова главы Евросовета Антониу Кошты о том, что Евросоюз сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на нее и поддержки Украины.

По словам Лаврова, Кошта таким образом в очередной раз сказал, что ЕС не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Киева, но за столом переговоров должен находиться.

Глава МИД РФ задался вопросом, что ЕС собирается обсуждать с такой позицией, будет ли это требование к России капитулировать.

«Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах», — сказал Лавров.

Министр добавил, что все это свидетельствует о том, что неколониальный менталитет и амбиции вполне еще живы в Европе.

Накануне в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ Лавров заявил, что Европа становится главной угрозой для международного мира и безопасности.

Министр также отметил, что Европа буквально нагло «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами.