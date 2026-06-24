Лавров предложил США и Ирану помощь России

Москва готова помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор, если обе стороны выразят заинтересованность в таком посредничестве, заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По словам Лаврова, Российская Федерация может оказать поддержку в подписании долгосрочного комплексного договора между американскими и иранскими властями, передает ТАСС.

«Россия поддерживает достижение договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном», – подчеркнул министр. Он добавил, что страна приветствует начавшиеся переговоры.

По словам дипломата, помощь в выработке соглашения возможна в рамках более широкого урегулирования ситуации при участии соседних государств. Главным условием для этого является востребованность подобных дипломатических услуг.

Российские власти положительно оценили подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о способности меморандума не допустить возобновления насилия.