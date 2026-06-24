"Размениваться не будем": Лавров поставил ультиматум Западу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена рассматривать промежуточные варианты урегулирования украинского кризиса.
По словам главы ведомства, любые попытки внешнего давления на российскую сторону будут отвергнуты.
«Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения».
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На этом же мероприятии глава МИД РФ обвинил западные страны в систематическом нарушении норм международного права и игнорировании положений устава ООН. Министр напомнил, что Россия по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых с руководством США в августе прошлого года в Анкоридже относительно путей выхода из украинского конфликта.
Сергей Лавров также акцентировал внимание на том, что Вашингтон и его союзники не могут бесконечно игнорировать российские предупреждения о создании угроз безопасности страны и нарушении прав русскоязычного населения Украины.
При этом глава ведомства выразил убеждение, что достижение мира политико-дипломатическими методами все еще возможно, однако оппоненты Москвы должны прекратить свою деструктивную политику.