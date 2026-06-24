"Размениваться не будем": Лавров поставил ультиматум Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена рассматривать промежуточные варианты урегулирования украинского кризиса.

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По словам главы ведомства, любые попытки внешнего давления на российскую сторону будут отвергнуты.

«Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения».

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На этом же мероприятии глава МИД РФ обвинил западные страны в систематическом нарушении норм международного права и игнорировании положений устава ООН. Министр напомнил, что Россия по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых с руководством США в августе прошлого года в Анкоридже относительно путей выхода из украинского конфликта.

Сергей Лавров также акцентировал внимание на том, что Вашингтон и его союзники не могут бесконечно игнорировать российские предупреждения о создании угроз безопасности страны и нарушении прав русскоязычного населения Украины.

При этом глава ведомства выразил убеждение, что достижение мира политико-дипломатическими методами все еще возможно, однако оппоненты Москвы должны прекратить свою деструктивную политику.