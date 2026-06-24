Лавров рассказал о позиции России по отношению к соглашению между США и Ираном

Выступая в среду на «Примаковских чтениях» и затрагивая войну в Иране, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о поддержке мирных усилий между США и Ираном и необходимости создания новой архитектуру безопасности в регионе.

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По его словам, когда НАТО сталкивается с сопротивлением и препятствиями на пути своего расширения, страны-члены вспоминают про дипломатию.

«Россия поддерживает достижение договоренности о прекращение боевых действий между США и Ираном, поддерживаем завязавшееся перемирие. Мы готовы оказывать содействие в выработке комплексного, долгосрочного соглашения между этими двумя странами», - подчеркнул Лавров.

Возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив пойдет на пользу энергетической и продовольственной безопасности стран Глобального Юга, сказал Лавров.