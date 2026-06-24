Глава МИД Лавров рассказал о позиции России по отношению к соглашению между США и Ираном
Выступая в среду на «Примаковских чтениях» и затрагивая войну в Иране, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о поддержке мирных усилий между США и Ираном и необходимости создания новой архитектуру безопасности в регионе.
По его словам, когда НАТО сталкивается с сопротивлением и препятствиями на пути своего расширения, страны-члены вспоминают про дипломатию.
Возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив пойдет на пользу энергетической и продовольственной безопасности стран Глобального Юга, сказал Лавров.
«Стабилизация военно-политической обстановке в зоне Персидского залива вполне может стать предлогом к запуску широкого диалога о новой архитектуре безопасности и сотрудничестве в этом стратегическом регионе на Ближнем Востоке. Совсем недавно, в конце мая, Россия продолжила наши многолетние усилия по содействию этому процессу», - рассказал глава российского МИД.