Песков: РФ высоко оценивает меморандум США и Ирана

Россия высоко оценивает меморандум между Вашингтоном и Тегераном, но отмечает, что соглашение о мирном урегулировании пока не достигнуто. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто - между США и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании, это документы разного характера. И мы знаем, что на достижение соглашения отводится 60 дней, уже меньше", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать соглашение Вашингтона и Тегерана.

"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум, мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран - участниц этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий. Мы считаем, это весьма позитивно и для региона, и для мира в целом", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.