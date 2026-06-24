Кремль спросили о вхождении Южной Осетии в состав России

Смена руководства Южной Осетии не говорит о возможном присоединении республики к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что смена руководства республики связана с процессом присоединения Южной Осетии к России, ответил: «Нет, нельзя», передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил экс-главу Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником.

По конституции Южной Осетии выборы нового лидера пройдут до 21 сентября.