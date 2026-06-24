Катастрофические последствия для Запада и контакты Лаврова и Рубио. Заявления МИД

Западу грозят катастрофические последствия, если там решатся на лобовое столкновение с Россией, покусятся на ее безопасность. Об этом заявил "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также отметил, что контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.

Последствия для Запада в случае столкновения с Россией

Западу грозят "катастрофические последствия", если там решатся на лобовое столкновение с Россией, покусятся на ее безопасность."Суперагрессивный настрой" НАТО по отношению к России уже публично декларируется альянсом, развеивая заблуждения о его оборонительной сути: "Рассуждения о том, что НАТО - это оборонительный альянс, уже никого не могут вводить в заблуждение. Эти рассуждения оставлены далеко в прошлом и самими натовцами".

В случае военного освоения НАТО Балтики последуют контрмеры: "Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет"."И те, кто играет в эти "игры" и пытается взять нас на испуг, вредят сами себе".

Возможные договоренности по Украине

Возможные договоренности России с Европой должны "укладываться в рамки, которые были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже".Россия с определенным интересом наблюдает за обсуждениями в ЕС касаемо потенциального переговорщика с их стороны: "Я могу только сказать, что мы наблюдаем с определенным интересом за перипетиями обсуждений в Евросоюзе вопроса о том, кто может выступить с их стороны (Европы - прим. ТАСС) переговорщиком с Россией. Но это классический случай, когда телега ставится впереди лошади".

Россия не отступит от того, чтобы все договоренности укладывались в рамки Анкориджа: "Если другая сторона придерживается иных взглядов, ей надо дальше поразмыслить над причинами собственного ошибочного подхода к этой крайне важной, очень серьезной и тревожной проблеме".Есть основания говорить о том, что подход администрации США к украинскому урегулированию на данный момент "оказался привязан к тем формулировкам и требованиям к Москве, которые были сформулированы наиболее воинственной европейской группой и закреплены, в частности, в документах недавно прошедшего саммита "семерки" во французском Эвиане".

Контакты Лаврова и Рубио

Общение министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "может быть организовано в формате телефонного контакта достаточно оперативно".

Конкретного графика переговоров на сегодня нет, "но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение": "Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений".

Стратегическая стабильность

Москва не собирается демонтировать элементы стратегической стабильности с Вашингтоном: "Существуют вполне гласные договоренности в сфере обеспечения элементов стратегической стабильности, касающиеся пусков баллистических ракет, масштабных стратегических учений. Некоторые другие элементы прежней архитектуры в этой сфере сохранились. Мы не собираемся их демонтировать".

Горячие линии между Россией и США продолжают работать: "Есть горячие линии - они тоже функциональны".

Работа над раздражителями в отношениях с США

Диалог России и США по снятию раздражителей находится в "фазе некоторого застоя": "Есть трудности в этом диалоге".Консультации между Россией и США по снятию раздражителей должны состояться до конца лета: "По моему представлению, все это должно состояться в любом случае до конца лета".

"Администрация Трампа все больше замыкает" продвижение на треке снятия раздражителей на достижении устраивающих именно Вашингтон договоренностей по Украине: "Это отличие от того, с чего администрация Трампа начинала в плане диалога с нами, и оно, конечно, затрудняет любые обсуждения".