Песков оценил текущий миропорядок неожиданной фразой

Нельзя игнорировать стремление некоторых стран сохранить текущий миропорядок с позиции «I'm your boss today». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит газета «Аргументы и факты».

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что в мире есть те, «кто считает, что ничего не меняется».

«Они считают, что на основе формулировок «мир через силу», «правила вместо права», «гегемония вместо плюрализма», произнося фразу «I'm your boss today» (Сегодня я твой босс. – Прим. ред), можно все оставить, и нужно все оставить, как есть», — пояснил Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях».

По его словам, эту позицию не стоит игнорировать, так как ее придерживается самая мощная экономика в мире.

Ранее, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семерки» пошутил, что он «здесь босс».