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DE: Россия пугает мир предупреждением о ядерном оружии

Газета.Ruиещё 2

Россия выступила с резким предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений «глобальной войны». Об этом пишет британская Daily Express со ссылкой на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

СМИ прокомментировали заявление Пескова о ядерном сдерживании
© РИА Новости
«Сейчас глобальная безопасность подрывается по многим параметрам. По сути, у нас в мире нет ничего, кроме ядерного сдерживания. Это единственное, что защищает мир от глобальной войны», — приводит издание его слова.

Он также добавил, что ядерная дисциплина «не предотвращает региональные конфликты, потенциал которых, к сожалению, возрастает».

Раскрыто, как Россия ответит на размещение ядерного оружия в странах Балтии

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. В связи с этим он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

Ранее Путин заявил о модернизации российской ядерной триады.