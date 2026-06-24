Ученики российских школ должны обсуждать на уроках английского языка темы о России, в том числе ее историю, а не "топик о Лондоне". Такое мнение выразила в ходе заседания комитета ГД по просвещению его председатель Ирина Белых ("Единая Россия").

Белых поручила аппарату комитета подготовить письмо в Минпросвещения РФ с просьбой информировать депутатов о внесении соответствующих изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

"На английском в 9 и 11 классах надо не топик о Лондоне рассказывать, а как 9 мая в России празднуется, я, например, с этим согласна", - сказала она.

По ее мнению, уроки английского должны быть адаптированы под историю России, а не под "красные телефонные будки недружественной державы".