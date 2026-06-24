В Госдуме пообещали вернуть Украину в XVII век после атаки ВСУ на Севастополь

Армия России в качестве ответа на атаку дронов на Крым и Севастополь отправит Украину в XVII век.

Такое обещание после масштабного налета беспилотников на полуостров дал депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с «Газетой.Ru».

«Нет сомнений, что энергосистема [Украины] будет по-прежнему монотонно, методично переламываться и уничтожаться. Нет сомнения, что Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века», — заявил депутат.

Шеремет также напомнил, что Украина ответит не только за атаки на Севастополь, но и за удары по всем регионам страны. Военный удар со стороны России будет неминуем, добавил он.

В ночь с 23 на 24 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили масштабный налет на Севастополь, в результате чего город остался без электричества. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что при атаке украинских дронов пострадали два жителя города. Кроме того, повреждения получили несколько многоэтажек и как минимум семь частных домов.

По словам Развожаева, из-за атаки ВСУ воспитанникам детсадов Севастополя в части районов пришлось питаться сухпайками. Губернатор отметил, что отсутствие электричества не позволяет обеспечить детям горячие питание.