Песков назвал средство против глобальной войны

В настоящее время ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» во время сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века», где он выступает в качестве модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас она (система глобальной безопасности — прим. «Ленты.ру») изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам. Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это действительно то, что мир оберегает от глобальной войны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ядерное оружие не предотвращает региональные конфликты, общий потенциал которых сейчас, к сожалению, растет.

23 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН заявил, что российская ядерная триада последовательно модернизируется. По словам главы государства, в России также модернизируются сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.