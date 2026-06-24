Мединский: Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично вносит правки в новый учебник по обществознанию. Об этом рассказал сообщил помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

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По его словам, пособие стало лучше, учебник рассказывает об обществе «в практическом смысле».

«У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», — указал Мединский.

Ранее в России выпустили новый единый учебник обществознания для девятых классов под редакцией Дмитрия Медведева. Пособие включили в федеральный перечень, его внедрят в российских школах с 1 сентября, пишет Ura.ru.