Песков назвал демографию болезненным вопросом для России

Ситуация с демографией остается одной из наиболее острых и сложных проблем и болезненным вопросом для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал текущую демографическую ситуацию как сложную, передает ТАСС.

«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин назвал демографическое развитие общенациональным приоритетом на долгие годы.

Российский лидер определил перелом негативной демографической тенденции первой задачей правительства.

До этого Путин констатировал нехватку принятых мер поддержки в данной сфере.