Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронте для киевского режима и его боевиков ухудшается изо дня в день.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские военнослужащие продвигаются по всему фронту.

В Кремле объяснили, почему ВСУ «огрызаются» ударами по мирным объектам РФ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать видимость сильных позиций для переговоров.