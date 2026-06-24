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Стало известно о степени участия Медведева в разработке учебника по обществознанию

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст учебника по обществознанию для 9-го класса. О такой степени участия в разработке пособия для школьников стало известно РИА Новости от помощника президента РФ Владимира Мединского.

Стало известно о степени участия Медведева в разработке учебника по обществознанию
© Global Look Press

На полях XIV Петербургского международного юридического форума он отметил, что учебник сейчас выглядит лучше.

«У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев», — поделился Мединский.

Издательство «Просвещение-Союз» выпустило новый единый учебник обществознания для девятиклассников под редакцией экс-президента России. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник поступит в школы.

До этого сообщалось, что учебник по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза России введут для учеников 11-х классов с 2027 года.