В Казани завершился саммит Россия — АСЕАН, в рамках которого состоялись многочисленные встречи на высоком уровне и было подписано несколько документов. Особое внимание китайского издания Baijiahao привлекло участие президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего, который провел отдельные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Авторы материала отметили, что рукопожатие лидеров России и Филиппин на фоне ситуации в Южно-Китайском море вызвали активную дискуссию в Китае. По их мнению, интерес к этой теме связан с продолжающимися территориальными спорами между Пекином и Манилой.

Часть китайских экспертов предположила, что действия России могут повлиять на расстановку сил в регионе. В то же время другие аналитики считают, что Москва последовательно развивает отношения со всеми странами АСЕАН и не намерена напрямую вовлекаться в спорные территориальные вопросы.

Также есть мнение, что Россия способна сыграть посредническую роль и содействовать развитию диалога между сторонами конфликта, передает «АБН24».

До этого Фердинанд Маркос — младший рассказал, что Владимир Путин удивился тому, что филиппинцы посещают Иркутск. Филиппинский политик отметил, что в России можно многое увидеть и узнать, и в шутку призвал не удивляться, если в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Иркутске станет больше филиппинцев.