Захарова пошутила, что подавший в отставку Стармер задержался на посту
Кир Стармер, подавший в отставку с поста премьер-министра Британии, еще подзадержался в этой должности, сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
22 июня Стармер заявил о намерении покинуть посты премьер-министра Великобритании и лидера лейбористов. Согласно результатам опроса, проведенного компанией YouGov среди 6 тыс. человек после заявления главы правительства об отставке, почти треть опрошенных уверены, что Стармер ужасно справлялся со своими обязанностями.