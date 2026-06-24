Захарова пошутила, что подавший в отставку Стармер задержался на посту

Кир Стармер, подавший в отставку с поста премьер-министра Британии, еще подзадержался в этой должности, сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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"Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности [Риши] Сунака, и прошедшее практически незамеченным пребывание там же Лиз Трасс. Мы обо всем этом говорили. Я еще и считаю, что Стармер, в общем, подзадержался", - сказала со смехом Захарова.

22 июня Стармер заявил о намерении покинуть посты премьер-министра Великобритании и лидера лейбористов. Согласно результатам опроса, проведенного компанией YouGov среди 6 тыс. человек после заявления главы правительства об отставке, почти треть опрошенных уверены, что Стармер ужасно справлялся со своими обязанностями.