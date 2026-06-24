Захарова объяснила, почему в Politico отказались публиковать статью Лаврова

Статья главы российской дипломатии Сергея Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" раскрывает правду, она прагматична для движения с целью мирного урегулирования, поэтому европейское издание Politico отказалось ее публиковать.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Они (Politico - прим. ТАСС) взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования. И не напечатали. Просто без объяснений, сказали: "нет", - сказала дипломат.

Отвечая на ремарку ведущего о том, что отказ издания публиковать статью, которая для них была бы эксклюзивом, выглядит непрофессионально, Захарова отметила: "У них другая профессия, у них профессия не журналистика, у них профессия - пропаганда".

Дипломат обратила внимание и на то, что статья Лаврова очень компактная - 18 тыс. знаков вместе с пробелами.