Рябков пригрозил США: отказ от авиасообщения — выстрел себе в ногу

Отказ США от прямого авиасообщения с Россией сравним с стрельбой себе в ногу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью с "Известиями".

"Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу", – подчеркнул он.

США отказались от воздушного пути с Россией в марте 2022 года. По словам Рябкова, американская сторона в первую очередь предлагает договориться по Украине, а потом вернуться к данному вопросу.

В феврале глава департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ Александр Гусаров заявил, что Россия передала свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами. По словам дипломата, это могло бы придать импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных отношений между Россией и США.